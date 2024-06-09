مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (83)-(79) الاتحاد.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري السوبر المصري.

وتقام المباراة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة.

وكان الاتحاد السكندري فاز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 71-69.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

فوز الأهلي بنتيجة 83-79

ق 3: تقدم الأهلي 79-69

ق 7: تقدم الأهلي 72-66 والاتحاد يقلص الفارق

ق 9: تقدم الأهلي 70-58

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 68-54

ق 4: تقدم الأهلي 60-46

ق 8: تقدم الأهلي 55-37

انطلاق الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 46-32

ق 5: تقدم الأهلي 42-29

ق 7: تقدم الأهلي 35-23

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 26-14

ق 2: تقدم الأهلي 24-8 والفارق 16 نقطة لأول مرة في المباراة

ق 4: تقدم الأهلي 18-5

ق 5: تقدم الأهلي 14-5

ق 6: تقدم الأهلي 9-صفر

ق 8: تقدم الأهلي 6-صفر

انطلاق المباراة