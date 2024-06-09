في صالح المغرب؟ تقرير: أزمات منتخب الكونغو مستمرة بتصفيات كأس العالم 2026

تتواصل أزمة منتخب الكونغو برازفيل، وتلك المرة أمام المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 بعد أحداث مباراة النيجر الأسبوع الماضي.

ويستعد منتخب الكونغو لمواجهة المغرب في الملعب الكبير بمدينة أغادير يوم الثلاثاء المقبل بدلا من إقامته في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وبحسب موقع "afrik-foot" فإنه تم السماح في اللحظة الأخيرة باستضافة الكونغو لمباراة النيجر على ملعب ألفونس ماسامبا في برازافيل بدلا من اللعب في ملعب الشهداء بالكونغو الديمقراطية.

ولم يتوصل اتحاد الكونغو لاتفاق مع النيجر التي أرادت إقامة المباراة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية كما كان مقررا.

ولم تُقم المباراة التي كان مقررا لها يوم الخميس الماضي في موعدها، وفي انتظار قرار كاف وفيفا بشأن المباراة.

وتستكمل أزمات الكونغو وتلك المرة أمام المغرب في الجولة الرابعة من التصفيات.

وتتعلق الأزمة تلك المرة باللاعبين الذي رفضوا ركوب الطائرة للسفر إلى المغرب لخوض المباراة.

وأشار الموقع ذاته لأسباب الأزمة الحالية: المشاكل المالية التي تؤثر على كرة القدم الكونغولية. حيث دفعت وزارة الرياضة في البلاد قيمة تذاكر السفر إلى المغرب، وطلبت من اللاعبين تمويل تذكرة العودة بأنفسهم.

وهو شرط اعتبره الكثيرون غير مقبول. بالإضافة إلى ذلك، يضطر موظفو الفريق إلى الدفع من أموالهم الخاصة مقابل المعدات المستخدمة للتدريب.

وتم استبعاد 4 أعضاء أساسيين من طاقم الفريق وتعويض برباعي مجهول وهو ما أثار الغضب داخل الفريق.

كما تم إلغاء الاجتماع المخطط له مع دينيس نجيسو، رئيس البلاد، لمناقشة المشاكل المهمة للفريق دون سبب واضح، مما أدى إلى تفاقم إحباط اللاعبين والموظفين.

وبذلك في حالة عدم سفر بعثة منتخب الكونغو وخوض المباراة سيتم اعتبار منتخب المغرب فائزا باللقاء.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه كل من زامبيا والنيجر وتنزانيا برصيد 3 نقاط.

ويتذيل منتخب الكونغو المركز الأخير بدون نقاط، وانسحب منتخب إريتيريا من التصفيات.