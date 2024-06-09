انتهت مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. تعادل إيجابي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جيبوتي ضد إثيوبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة منتخب مصر.

ويلتقي الفريقان في المغرب بلقاء يبدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس في المجموعة برصيد نقطتين وتتذيل جيبوتي الترتيب بدون رصيد.

بينما يتصدر منتخب مصر الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ويستعد لمواجهة غينيا بيساو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: تافيسي ينفرد بعد تمريرة طولية ويسدد كرة قوية في منتصف المرمى يبعدها الحارس.

ق 31: جووول التعااادل سريعا.. كرة طولية وتمريرة عرضية أرضية من تافيسي يودعها ونديمو في الشباك بتسديدة قوية.

ق 29: جووول أووول في اللقاء عن طريق عبدي عبدلاهي بعدما انفرد وراوغ الحارس مستفيدا من خطأ المدافع.

ق 22: عرضية من بايلي ورأسية من تافيسي تمر أعلى العارضة في أخطر فرص إثيوبيا.

بداية اللقاء