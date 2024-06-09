تشكيل تونس - المثلوثي أساسي في تصفيات كأس العالم ضد ناميبيا

يتواجد حمزة المثلوثي في تشكيل تونس الأساسي ضد نامبيبا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان في مدينة سويتو بجنوب إفريقيا على ملعب أورلاندو في السابعة مساء.

لاعب الزمالك يتواجد في المباراة الثانية على التوالي كأساسي مع نسور قرطاج بعدما ساهم في الفوز بهدف دون رد على غينيا الإستوائية.

وستكون تلك المباراة الدولية رقم 40 للمثلوثي بقميص نسور قرطاج.

وجاء تشكيل تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: علي عبدي -ياسين مرياح – منتصر طالبي – حمزة المثلوثي

الوسط: إلياس سعد - إلياس سخيري – نادر غندري – إلياس عاشوري

الهجوم: حمزة رفيعة – هيثم الجويني

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يحل ناميبيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويليه منتخب ليبيريا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات بعدما فاز على ساو تومي بنتيجة 1-0.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 6 نقاط وتراجع منتخب غينيا الاستوائية للمركز الخامس بعد خصم 6 نقاط من رصيده. (طالع التفاصيل)