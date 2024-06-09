وكيله: محمد كوناتي يمتلك العديد من العروض.. ونبحث عن الجمع بين كرة القدم والمال

كشف ديميتري سيليوك وكيل محمد كوناتي مهاجم أخمات الروسي ومنتخب بوركينا فاسو عن تلقي العديد من العروض خلال الفترة الحالية.

محمد كوناتي النادي : أخمات جروزني بوركينا فاسو

كوناتي سيصبح حرا بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي وكان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي المصري.

موقع "africafoot" ذكر في وت سابق أن اسم المهاجم الدولي يجذب عدة أندية أوروبية من بينها فيردر بريمن الألماني بالإضافة إلى الأهلي.

وقال ديميتري سيليوك وكيل محمد كوناتي لقناة ماتش تي في الروسية: "هناك الكثير من العروض لضم كوناتي لكن بعد انتهاء الدوري مباشرة غارد للالتحاق بمنتخب بوركينا فاسو لذلك لم يكن هناك وقت للحديث عن ذلك".

وأوضح "أتلقى الكثير من الاتصالات كما لو أن 50 شخصا على الأقل يتصلون للتعاقد معه، أعتقد أنه في النصف الثاني من الشهر الجاري سنبدأ دراسة العروض".

وكشف وكيل كوناتي "أريد الجمع بين كرة القدم والمال، كوناتي لديه عائلة كبيرة وهو يحتاج لكسب المال، لذلك نبحث عن نادي جيد ولكن أيضا براتب جيد".

وشدد "تلقى كوناتي الكثير من العروض بأندية تشارك في المسابقات الأوروبية لكن ليس بنفس شروطنا، لا يزال هناك وقت للاختيار".

وتابع "هناك دول أبلغتهم بعدم وجود فرصة لانضمامه مثل بلغاريا وصربيا وكرواتيا بالرغم من استعدادهم لدفع عرض مالي مناسب".

واختتم سيليوك تصريحاته "تلقينا عروضا من أندية في إسبانيا وإيطاليا وبعضها من فرنسا، لكن في الأغلب الاختيار بين إيطاليا وإسبانيا، هناك أيضا سيل من العروض العربية مثل السعودية والإمارات وقطر إذا ذهبنا للمال، كوناتي يبلغ من العمر 26 عاما وسنرى ما سيحدث".

وسبق أن ترشح اسم البوركينابي بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي.

وخاض الموسم الجاري 35 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 1، وتواجد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 11 هدفا.

وأشار التقرير إلى أن راتب اللاعب السنوي في روسيا يصل لـ 355 ألف يورو.

من هو محمد كوناتي؟

المهاجم البوركينابي وُلد في كوت ديفوار وبدأ مسيرته في بلاد الأفيال.

وخاض تجربة احترافية قصيرة في رومانيا ومنها انتقل لأورال الروسي ثم بابيتي اللاتفي وكيرات الكازاخستاني ويريفين الأرميني.

وعاد في 2019 للدوري الروسي عن طريق تامبوف ثم خيميكي وفي 2021 انضم لأخمات.

كوناتي انضم لصفوف أخمات في 2021 وخلال تلك الفترة سجل 34 هدفا وصنع 3 في 90 مباراة.

وخلال مسيرته خاض 181 مباراة سجل 53 هدفا وصنع 12، وتحصل على 17 بطاقة صفراء و1 حمراء.

وبقميص منتخب بوركينا فاسو خاض 24 مباراة سجل 5 أهداف وتواجد في أمم إفريقيا 2023 وسجل هدفا في التعادل مع الجزائر بدور المجموعات.