مواعيد مباريات الأحد 9 يونيو 2024.. تونس والسنغال يلعبان خارج أرضهما بتصفيات المونديال

الأحد، 09 يونيو 2024 - 10:16

كتب : FilGoal

منتخب تونس

تستأنف مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بخمس مواجهات جديدة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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تصفيات كأس العالم - إفريقيا

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة إفريقيا.

وتقام خمس مباريات اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة.

يحل منتخب ليبيريا ضيفا ساو تومي وبرينسيبي في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

بينما يحل منتخب تونس ضيفا على ناميبيا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر نفس القناة.

أما موريتانيا فتستضيف منتخب السنغال في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

ويستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره توجو في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 2.

وأخيرا يحل منتخب إثيوبيا ضيفا على جيبوتي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC سبورت 3.

كرة سلة

تقام منافسات الجولة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر المصري لرجال كرة السلة.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الأهلي في تمام الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة.

ويتقدم الاتحاد السكندري في السلسلة بنتيجة 1-0 بعد فوز مثير على الأهلي 71-69 بالمباراة الأولى.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

منتخب تونس تصفيات كأس العالم كرة سلة تونس السنغال
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