أمريكي عمره 31 عاما.. من هو مدرب برايتون الجديد

وقع اختيار برايتون على الألماني ذو الأصول الأمريكية فابيان هورزيلر البالغ من العمر 31 عاما لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق الإيطالي روبرتو دي زيربي.

هورزيلر البالغ من العمر 31 عاما، قاد لتوه سانت باولي إلى التأهل من الدرجة الثانية إلى البوندسليجا في ألمانيا.

مدرب برايتون الجديد سيصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما على مستوى المدربين عموما فهو الثاني، بعد المؤقت رايان ميسون الذي تولى توتنام هوتسبر بعمر 29 عاما في 2021.

أيضا هورزيلر هو ثاني أصغر مدرب في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث تسلم مهمة سانت باولي في ديسمبر 2022، بعمر 29 عاما و11 شهرا.

وخلال 18 شهرا، حول سانت باولي إلى فريق قوي وتوج معه في النهاية بدوري الدرجة الثانية، رغم أنه سابع أكثر فريق إنفاقا للأموال في الدوري.

أسلوب هورزيلر الكروي الجذاب يعتمد على البناء من الخلف والمخاطرة بالكرة وتمرير المدافعين المتكرر، وينوع في الإيقاع بين التمريرات القصيرة والسريعة واختراق المساحات.

تلك العناصر جعلته خيارا مناسبا للغاية لأسلوب برايتون، الذي تم بناؤه مع جراهام بوتر ثم دي زيربي.

والأهم أن هورزيلر طور فريقه بدون إنفاق الكثير، وهو جزء من سياسة برايتون الذي يعتمد على تطوير اللاعبين وبيعهم.