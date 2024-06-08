الدنمارك تستعد لـ يورو 2024 بالفوز على النرويج بثلاثية
السبت، 08 يونيو 2024 - 22:59
كتب : FilGoal
انتصر الدنمارك على النرويج بنتيجة 3-1 في إطار الاستعداد للمشاركة في يورو 2024.
وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.
وتقدم منتخب الدنمارك بهدف بيير إيميل هويبرج في الدقيقة 12.
وأضاف يانيك فيسترجارد الهدف الثاني في الدقيقة 22.
وسجل إرلينج هالاند هدفا في الدقيقة 65 ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.
وعاد هالاند وسجل هدفا في الدقيقة 72 وقلص الفارق.
لكن يوسف بولسن أنهى اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90.
ويتواجد منتخب الدنمارك في مجموعة تضم كل من سلوفينيا وإنجلترا وصربيا في يورو 2024.
ولم يتأهل منتخب النرويج لنهائيات البطولة الأوروبية بعدما لم يستطع حجز بطاقة التأهل.
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