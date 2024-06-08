"مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا"

كشف كيث واينس الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون عن موقف مانشستر سيتي في صراعه القانوني ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر مانشستر سيتي مقاضاة الدوري الإنجليزي بتهمة التحيز وإرساء قواعد ضد حماية المنافسة، بناء على تحقيق الرابطة في 115 اتهام ضد النادي الأزرق السماوي.

وقال واينس في تصريحاته لفوتبول إنسايدر: "لا أعتقد أنهم سينجحون في تلك الخطوة".

وأضاف "الأمر يتعلق بقانون المنافسة، وبالتالي من الصعب أن يخرج قرار التحكيم بأن القواعد التي تم العمل بها منذ عام 1992 هي منافية لحماية المنافسة".

وأوضح "استخدام عبارة استبداد الأغلبية، للإشارة إلى تمرير أي تصويت بموافقة ثلثي الأندية، هو شيء لا أفهمه".

وتابع "في الواقع ما ينتقدونه هنا يبدو كالديمقراطية، وهي طريقة عادلة وتم إثبات ذلك على مر السنين والنتيجة كانت أن لدينا أقوى دوري في العالم".

وكشف "هذه الدعوى ستكلف المزيد من الموارد والوقت، وستشتت الانتباه عن 115 تهمة يواجهها سيتي. في رأيي هذا الإجراء هدفه التشويش، ولكنه طريق خطر للغاية".

واختتم "إنهم يحاولون تدمير نظام التصويت في الدوري الإنجليزي، وهذا وضع سيئ للغاية".

وشغل واينس رئاسة إيفرتون التنفيذية بين عامي 2004 و2009.

سيتي الذي يواجه هذه الاتهامات، يواجه أيضا عقوبة خصم النقاط التي قد تحرمه من ألقاب توج بها بالفعل.

وحقق سيتي الدوري الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، والسادسة في حقبة بيب جوارديولا.