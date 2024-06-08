انتهت الأزمة.. الكاميرون تسحق كاب فيردي برباعية في تصفيات كأس العالم

السبت، 08 يونيو 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

فرانك ماجري - الكاميرون

انتهت الأزمة وانتصر منتخب الكاميرون بنتيجة 4-1 على كاب فيردي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وارتقت الأسود للصدارة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن ليبيا، ويأتي منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويليه كاب فيردي برصيد 4 نقاط.

وسبق أن نشبت أزمة وخلافات بين وزارة الرياضة في البلاد وصامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة الكاميروني بشأن تعيين المدير الفني.

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واستقرا على استمرار البلجيكي مارك بريس والذي قاد الأسود في أول مباراة دولية رسمية خلفا لريبجوبر سونج.

وتقدمت الأسود أولا عن طريق ميشيل نجادو في الدقيقة 13.

وأضاف فينسينت أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 25، وقلص جواو مونتيرو الفارق في الدقيقة 37.

وسرعات ما عاد الفارق لهدفين بفضل هدف أبو بكر من علامة الجزاء في الدقيقة 44.

وبعد مرور 9 دقائق على بداية الشوط الثاني سجل تولو نوهو الهدف الرابع للأسود.

ويستعد منتخب الكاميرون أن يحل ضيفا على أنجولا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة.

فيما سيحل منتخب ليبيا ضيفا على كاب فيردي في الجولة الرابعة باليوم ذاته.

الكاميرون كاب فيردي تصفيات كأس العالم
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