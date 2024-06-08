مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع اتحاد العاصمة لضم زين الدين بلعيد

السبت، 08 يونيو 2024 - 16:15

كتب : أحمد الخولي

زين الدين بلعيد

أتم الأهلي اتفاقه مع اتحاد العاصمة الجزائري على ضم مدافعه زين الدين بلعيد خلال الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "أتممنا الاتفاق مع اتحاد العاصمة الجزائري على ضم زين الدين بلعيد".

وواصل "الأهلي سيدفع 750 ألف يورو ليضم بلعيد".

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وأردف المصدر "سيوقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات".

وكان FilGoal.com كشف قبل شهر عن وجود مفاضلة بين بلعيد وبدر بانون لاعب الأهلي السابق ليضم الفريق الأحمر أي منهما، لكن مدرب الفريق مارسيل كولر كان يفضل الجزائري.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

ولعب بلعيد مباراة سابقة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي بداية الموسم الجاري وكان هو صاحب هدف الانتصار من ركلة جزاء.

الأهلي اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد
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