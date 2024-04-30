بين بلعيد وبانون.. في الجول يكشف تفكير كولر لتدعيم دفاع الأهلي

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بين ثنائي دفاع لتدعيم صفوف الأحمر في الصيف المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يضع الثنائي، الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، والمغربي بدر بانون لاعب قطر القطري بين أبرز المرشحين للانضمام أحدهما في الصيف المقبل.

ويفضل مارسيل كولر ضم زين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة عن بدر بانون لاعب الأهلي السابق.

ولا تزال مفاوضات الأهلي مع بلعيد قائمة ويعتبر أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن كولر حتى الآن يمنح الأفضلية للتعاقد مع اللاعب الجزائري.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

أما بدر بانون فسبق له اللعب بقميص الأهلي خلال الفترة من صيف 2020 ولمدة موسمين.

وانتقل بانون بعد ذلك إلى قطر القطري وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويبلغ بانون لاعب الرجاء المغربي السابق من العمر 30 عاما.