ساليبا: سنحظى بحرب أفضل ضد سيتي الموسم المقبل.. يشعرون باقترابنا منهم

يؤمن ويليام ساليبا مدافع أرسنال أن فريقه سيحظى بنتائج أفضل ضد مانشستر سيتي الموسم المقبل مؤكدا أن الأخير بدأ يشعر باقتراب المدفعجية من مستواهم.

ويليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

وخسر أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بفارق نقطتين عن سيتي الذي توج باللقب للمرة الرابعة على التوالي في أمر يحدث لأول مرة تاريخيا.

ولعب أرسنال ضد سيتي الموسم الماضي وتعادلا مرتين وفاز الفريق اللندني مرة وحيدة.

المرة الأولى فاز فيها أرسنا بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية، وفاز في الدوري في ملعب الإمارات، وتعادلا في المسابقة ذاتها في استاد الاتحاد.

وتحدث ساليبا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "لعبنا ضدهم ثلاث مرات الموسم الماضي وجعلناهم يعانون، هم يشعرون ونحن كذلك أننا اقتربنا منهم".

وأكمل "الموسم المقبل سنحظى بحرب أفضل معهم".

وعن مستواه قال: "أعتقد أنني بين أفضل ثلاثة مدافعين في الدوري الإنجليزي، لقد أنهينا الموسم كأفضل خط دفاع".

وأردف "أنا شخص متواضع لكن الموسم الماضي والذي سبقه أعتقد أنني بين أفضل ثلاثة مدافعين، لكنني أحتاج للعمل للتطور أكثر، وأصبحت أركز بشكل أفضل".

وأوضح ساليبا "في السابق كان بإمكاني أن ألعب مباراة كبيرة لكن أفقد التركيز في أحد مراحل اللعب لكن الحال لم يعد كذلك حاليا بل أصبحت دائما في حالة تأهب".