الركراكي: انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما أمر إيجابي.. ولم أفهم سبب التراخي

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن انفعال حكيم زياش ويوسف النصيري عقب استبدالهما أمر إيجابي، وعلى الجانب الآهر لم يفهم سبب التراخي ضد زامبيا.

حكيم زياش النادي : جالاتا سراي المغرب

وتغلب منتخب المغرب على زامبيا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المدرب المغربي في مؤتمر صحفي: "من الطبيعي أن يغضب وينفعل أي لاعب عقب استبداله، على العكس أرى أن الأمر إيجابي، لأن ذلك دليل على رغبة اللاعب في تقديم الأفضل".

وأضاف "زياش كان مصابا وبالرغم من ذلك تدرب خلال الأسبوع، وبالتالي قررت إراحته وتغييره في الشوط الثاني".

وأكمل "واجهنا بعض الصعوبات خاصة في بداية المباراة، ولذلك أجريت بعض التغييرات وحررتنا أكثر، اللاعبون يحتاجون الوقت للانسجام".

وتابع "أكثر ما أغضبني هو استقبالنا الهدف الوحيد، لكن أنا واثق في اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أفهم سبب التراخي بعد أول ربع ساعة وكذلك طريقة استقبال الهدف".

الفوز رفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط من مباراتين في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن زامبيا في المركز الثاني من 3 مباريات.

المجموعة تضم النيجر في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراتين، وتنزانيا بنفس الرصيد من نفس عدد المباريات.

منتخب الكونغو يتذيل المجموعة بلا نقاط بخسارة وحيدة في مباراته الأولى أمام زامبيا.