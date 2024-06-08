مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا

يشهد اليوم السبت 8 يونيو 2024 العديد من المباريات الرسمية والودية في إفريقيا.

وكذلك تستعد منتخبات أوروبا لبطولة يورو 2024 بخوض مباريات ودية.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

جامبيا × سيشيل.. تقام المباراة على إس إس سي سبورت في تمام الساعة السابعة مساء.

الكاميرون × كاب فيردي.. تقام المباراة على إس إس سي سبورت في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباريات ودية دولية

البرتغال × كرواتيا.. تقام المباراة على بي إن سبورتس 1 في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

الدنمارك × النرويج.. تقام المباراة على بي إن سبورتس 4 في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

بلجيكا × لوكسمبورج.. تقام المباراة بي إن سبورتس 3 في تمام الساعة التاسعة مساء.

إسبانيا × أيرلندا الشمالية.. تقام المباراة على بي إن سبورتس 1 في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء.