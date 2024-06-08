مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا

السبت، 08 يونيو 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

بيبي - كاب فيردي ضد موزمبيق

يشهد اليوم السبت 8 يونيو 2024 العديد من المباريات الرسمية والودية في إفريقيا.

وكذلك تستعد منتخبات أوروبا لبطولة يورو 2024 بخوض مباريات ودية.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

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التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

جامبيا × سيشيل.. تقام المباراة على إس إس سي سبورت في تمام الساعة السابعة مساء.

الكاميرون × كاب فيردي.. تقام المباراة على إس إس سي سبورت في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباريات ودية دولية

البرتغال × كرواتيا.. تقام المباراة على بي إن سبورتس 1 في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

الدنمارك × النرويج.. تقام المباراة على بي إن سبورتس 4 في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

بلجيكا × لوكسمبورج.. تقام المباراة بي إن سبورتس 3 في تمام الساعة التاسعة مساء.

إسبانيا × أيرلندا الشمالية.. تقام المباراة على بي إن سبورتس 1 في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء.

البرتغال كرواتيا كأس العالم 2026 إسبانيا يورو 2024
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