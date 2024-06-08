تصفيات كأس العالم - بهدف مابولولو.. أنجولا تهزم إسواتيني وترتقي للوصافة وراء ليبيا

السبت، 08 يونيو 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

مابولولو - أنجولا

تغلب منتخب أنجولا على إسواتيني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري هدف فوز أنجولا.

الهدف جاء في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة من جيلسون دالا.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة تصفيات كأس العالم - لا يفيد أحد.. تعادل نيجيريا مع جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو

وخرج مابولولو بين الشوطين، ليأتي ديبو بدلا منه.

الفوز رفع رصيد أنجولا إلى 5 نقاط، فهو الأول له في المجموعة بعد تعادلين سلبيين مع كاب فيردي وموريشيوس.

أما إسواتيني فتجمد رصيدها بلا نقاط بالهزيمة الثالثة على التوالي في المركز الأخير.

المجموعة يتصدرها منتخب ليبيا حتى الآن برصيد 7 نقاط، من انتصارين على إسواتيني وموريشيوس، وتعادل مع الكاميرون.

الكاميرون في المركز الثالث مؤقتا برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد كاب فيردي في المركز الرابع، وتجمعهما مباراة في ختام الجولة الثالثة الفائز منها قد يرتقي للصدارة.

أنجولا مابولولو تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة تصفيات كأس العالم - لا يفيد أحد.. تعادل نيجيريا مع جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو محترفو الدوري - ماييلي يخطف نقطة أمام السنغال.. ودودو ينصر بنين بتصفيات المونديال إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - بهدف مابولولو.. أنجولا تهزم إسواتيني وترتقي للوصافة وراء ليبيا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة 4 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو 4 ساعة | سعودي في الجول
تركي آل الشيخ يكشف خطة ضخمة لتطوير ملعب الهلال.. وحقيقة الإيجار المرتفع 5 ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة 5 ساعة | الكرة الإفريقية
ألمانيا تقلب تأخرها لفوز على اليونان استعدادا لـ يورو 2024 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - لا يفيد أحد.. تعادل نيجيريا مع جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو 5 ساعة | الكرة الإفريقية
لا فوز في ويمبلي مجددا.. إنجلترا تسقط أمام أيسلندا استعدادا لـ يورو 2024 5 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني