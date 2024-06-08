تصفيات كأس العالم - بهدف مابولولو.. أنجولا تهزم إسواتيني وترتقي للوصافة وراء ليبيا

تغلب منتخب أنجولا على إسواتيني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري هدف فوز أنجولا.

الهدف جاء في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة من جيلسون دالا.

وخرج مابولولو بين الشوطين، ليأتي ديبو بدلا منه.

الفوز رفع رصيد أنجولا إلى 5 نقاط، فهو الأول له في المجموعة بعد تعادلين سلبيين مع كاب فيردي وموريشيوس.

أما إسواتيني فتجمد رصيدها بلا نقاط بالهزيمة الثالثة على التوالي في المركز الأخير.

المجموعة يتصدرها منتخب ليبيا حتى الآن برصيد 7 نقاط، من انتصارين على إسواتيني وموريشيوس، وتعادل مع الكاميرون.

الكاميرون في المركز الثالث مؤقتا برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد كاب فيردي في المركز الرابع، وتجمعهما مباراة في ختام الجولة الثالثة الفائز منها قد يرتقي للصدارة.