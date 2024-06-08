تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة

السبت، 08 يونيو 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على منافسه الجابون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأفيال الوحيد سيكو فوفانا من صناعة فرانك كيسييه.

ويواصل الأفيال في السير بشكل إيجابي تحت قيادة إيميرس فاي المدير الفني الذي تم تعيينه أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

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واستطاع فاي التتويج بالبطولة في مفاجأة غير متوقعة بسبب البداية السيئة.

وأحرز فوفانا الهدف في الدقيقة 36 بعد تمريرة من كيسييه وسدد فوفانا كرة صاروخية سكنت الشباك.

ووصلت كوت ديفوار للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد منتخب الجابون عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وخلفه بوروندي بنفس عدد النقاط.

كأس العالم 2026 كوت ديفوار سيكو فوفانا إيميرس فاي
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