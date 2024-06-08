تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على منافسه الجابون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأفيال الوحيد سيكو فوفانا من صناعة فرانك كيسييه.

ويواصل الأفيال في السير بشكل إيجابي تحت قيادة إيميرس فاي المدير الفني الذي تم تعيينه أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

واستطاع فاي التتويج بالبطولة في مفاجأة غير متوقعة بسبب البداية السيئة.

وأحرز فوفانا الهدف في الدقيقة 36 بعد تمريرة من كيسييه وسدد فوفانا كرة صاروخية سكنت الشباك.

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🔚 سيكو فوفانا يقود ساحل العاج للانتصار على الجابون



شاهد هدف المباراة الوحيد 📺⤵️

#التصفيات_الأفريقية | #SSC pic.twitter.com/oNzYeO3Goh — SSC (@ssc_sports) June 7, 2024

ووصلت كوت ديفوار للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد منتخب الجابون عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وخلفه بوروندي بنفس عدد النقاط.