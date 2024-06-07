تصفيات كأس العالم - لا يفيد أحد.. تعادل نيجيريا مع جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو

تعادل منتخب نيجيريا مع منافسه جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك بيرسي تاو لاعب الأهلي في المباراة لمدة 79 دقيقة التي أقيمت في نيجيريا.

وسجل هدف جنوب إفريقيا ثيمبا زواني، بينما أحرز فيسايو ديلي باشيرو لنيجيريا.

ولا يفيد التعادل أي من الفريقين في صراع المجموعة.

إذ وصل منتخب نيجيريا للنقطة الثالثة في المركز الخامس أي قبل الأخير في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر ارتقى جنوب إفريقيا للنقطة الرابعة في المركز الرابع.

وتضم المجموعة الثالثة كل من ليسوتو ورواندا وبنين وجنوب إفريقيا ونيجيريا وزيمبابوي.

ويتصدر منتخب ليسوتو الترتيب بـ5 نقاط، ويأتي خلفه منتخب رواندي بـ 4 نقاط بالتساوي مع بنين وجنوب إفريقيا بالترتيب.

ويتذيل منتخب زيمبابوي الترتيب بنقطتين فقط.

وافتتح زواني النتيجة في الدقيقة 29 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز باشيرو التعادل في الدقيقة 46 بعد تصويبة من منتصف منطقة الجزاء.