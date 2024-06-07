لا فوز في ويمبلي مجددا.. إنجلترا تسقط أمام أيسلندا استعدادا لـ يورو 2024

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

إنجلترا

خسر منتخب إنجلترا وديا أمام أيسلندا بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم على استاد ويمبلي استعداد للمشاركة في يورو 2024.

ويستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في البطولة المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد وصيف يورو 2020 في المجموعة التي صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

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وتأخر الأسود الثلاثة مبكرة بهدف جون ثورستينسون الذي سجل هدفا رائعا بعد سلسلة من التمريرات المتتالية والسريعة التي بدأت من حارس المرمى في الدقيقة 12.

في الشوط الثاني دفع جاريث ساوثجيت بـ 6 تغييرات بحثا عن تغيير النتيجة لكن دون حدوث أي جديد لتنتهي المباراة بخسارة الأسود الثلاثة.

ولأول مرة منذ 2018 لا يحقق منتخب إنجلترا الفوز في 3 مباريات متتالية على ملعب ويمبلي.

وخسر الإنجليز من البرازيل وديا في مارس الماضي ثم تعادلوا مع بلجيكا أيضا قبل الخسارة من أيسلندا.

يذكر أن منتخب أيسلندا لم يستطع حجز تذكرة العبور ليورو 2024 بعدما خسر بطاقة التأهل عن طريق الملحق أمام أوكرانيا.

وجاءت قائمة إنجلترا النهائية في يورو 2024

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

يورو 2024 إنجلترا أيسلندا
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