يورو 2024 – استبعاد وحيد في قائمة ألمانيا النهائية

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمة فريقه النهائية التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024.

وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا بينهم 21 لاعبا من الدوري الألماني، و6 لاعبين من خارج بوندسليجا بواقع 4 لاعبين من الليجا الإسباني (2 من برشلونة ومثلهما من ريال مدريد)، ولاعبان من بريميرليج (لاعب من برايتون وآخر من أرسنال).

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من بايرن ميونيخ، و3 من باير ليفركوزن المتوج ببطولة الدوري الألماني، والذي يخوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

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واستبعد ناجلسمان ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند من قبل، والآن الاستبعاد الجديد هو أليكساندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت.

وتخوض ألمانيا بطولة اليورو ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

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