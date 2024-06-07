هل يوجد أفضل منه مع الريدز؟ صلاح لاعب العام في ليفربول

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 12:50

كتب : رامي جمال

محمد صلاح ضد توتنام

توج محمد صلاح قائد منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن موسم 2023-2024 رسميا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتفوق صلاح في سباق الفوز بالجائزة التي تُمنح بالتصويت على الهولندي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يظفر فيها صلاح بالجائزة خلال سبع سنوات تواجد فيها مع ليفربول.

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وحصل صلاح على الجائزة من قبل عن موسم 2017-2018, و2020-2021، و2021-2022.

وخلال الموسم الماضي ساهم صلاح في 38 هدفا مع ليفربول في 44 مباراة شارك فيهم.

إذ أن اللاعب صاحب الـ31 عاما سجل 25 هدفا وصنع 14 آخرين.

وخلال الموسم الماضي أصبح صلاح خامس هدافي ليفربول في التاريخ متجاوزا ستيفن جيرارد.

كما أنه أصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 200 هدفا أو أكثر بعد أيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليديل.

هذا بالإضافة لظفره بجائزة لاعب الشهر في ليفربول ثلاث مرات على التوالي من سبتمبر مرورا بأكتوبر ثم نوفمبر.

كما حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في أكتوبر.

وخلال الموسم أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر ومثله في الصناعة في ثلاثة مواسم متتالية.

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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