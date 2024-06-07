الصفقة الأولى.. تشيلسي يضم توسين أدارابيويو

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

توسين أدارابيويو - تشيلسي

أعلن تشيلسي اليوم الجمعة إتمام صفقته الصيفية الأولى رسميا بانضمام توسين أدارابيويو قادما من فولام في صفقة انتقال حر.

وأوضح تشيلسي ان اللاعب صاحب الـ26 عاما وقع على عقد يربطه بالفريق لأربع سنوات مقبلة.

وأصبح أدارابيويو أول صفقات تشيلسي الصيفية للموسم الجديد وبالتالي الصفقة الأولى في حقبة المدرب إنزو ماريسكا.

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وقال أدارابيويو لموقع تشيلسي الرسمي: "تشيلسي نادي ضخم، لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ملعب ستامفورد بريدج وبدأت مسيرتي الاحترافية هناك".

وواصل "أنا متحمس للغاية وأتطلع لمساعدة الفريق في السير في الاتجاه الذي يريده".

وبدأ أدارابيويو مسيرته مع مانشستر سيتي وانتقال منه إلى وست بروميتش ألبيون ثم بلاكبيرن إلى أن حط الرحال مع فولام في عام 2020.

اللاعب الذي يستطيع اللعب كقلب دفاع شارك الموسم الماضي في 25 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وكانت التقارير الصحفية ربطت اللاعب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد لكن تشيلسي دخل في الصفقة وحسمها لصالحه.

توسين أدارابيويو فولام تشيلسي
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