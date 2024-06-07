محترفو الدوري - ماييلي يخطف نقطة أمام السنغال.. ودودو ينصر بنين بتصفيات المونديال

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

احتفال فيستون ماييلي بهدفه ضد الزمالك

خطف فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز نقطة تعادل للكونغو الديمقراطية أمام السنغال، وسجل دوكو دودو لاعب وسط سموحة هدف فوز بنين على رواندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ماييلي كبديل أمام السنغال في الدقيقة 85 وسجل بعد دقيقة واحدة هدف التعادل.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون ثنائية تريزيجيه تؤمن لـ مصر انتصارا صعبا ضد بوركينا هزيمة بيتكوفيتش الأولى.. الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا بتصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم

وكان منتخب السنغال تقدم بهدف في الشوط الأول عن طريق بابي ماتار سار.

وتعثر منتخب السنغال بالتعادل الثاني على التوالي وارتفع رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثاني خلف السودان المتصدر برصيد 7 نقاط.

بينما ارتفع رصيد الكونغو لـ 4 نقاط في المركز الثالث.

وكان سيف تيري مهاجم فاركو سجل هدفا في فوز السودان على موريتانيا بالمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة قاد دوكو دودو هدف فوز بنين الأول في التصفيات بنتيجة 1-0 على رواندا.

وتشارك منتخبا رواندا وبنين في التصفيات برصيد 4 نقاط.

يذكر أيضا أن جيفرسون إينكادا ظهير فاركو شارك في تعادل غينيا بيساو ضد إثيوبيا.

كما جلس أحمد قندوسي لاعب سيراميكا على مقاعد البدلاء في خسارة الجزائر ضد غينيا.

الكونغو الديمقراطية رواندا بنين دوكو دودو
نرشح لكم
الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون هزيمة بيتكوفيتش الأولى.. الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا بتصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - منتخب السودان يتصدر مجموعة السنغال بالفوز على موريتانيا مجموعة مصر - تعادل سلبي بين غينيا بيساو ضد إثيوبيا
أخر الأخبار
8 منتخبات عربية تتأهل للمرحلة الثالثة لـ تصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027 2 ساعة | آسيا
الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 2 ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - اكتفاء بتدريبات بدنية.. ومحاضرات لمدربي ناشئي الزمالك بحضور جوميز 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني 2 ساعة | منتخب مصر
جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
محترفو الدوري - ماييلي يخطف نقطة أمام السنغال.. ودودو ينصر بنين بتصفيات المونديال 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن: هذه تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولا يوجد أي شيء مضمون 2 ساعة | منتخب مصر
هزيمة بيتكوفيتش الأولى.. الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا بتصفيات كأس العالم 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني