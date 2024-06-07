محترفو الدوري - ماييلي يخطف نقطة أمام السنغال.. ودودو ينصر بنين بتصفيات المونديال

خطف فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز نقطة تعادل للكونغو الديمقراطية أمام السنغال، وسجل دوكو دودو لاعب وسط سموحة هدف فوز بنين على رواندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ماييلي كبديل أمام السنغال في الدقيقة 85 وسجل بعد دقيقة واحدة هدف التعادل.

وكان منتخب السنغال تقدم بهدف في الشوط الأول عن طريق بابي ماتار سار.

وتعثر منتخب السنغال بالتعادل الثاني على التوالي وارتفع رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثاني خلف السودان المتصدر برصيد 7 نقاط.

بينما ارتفع رصيد الكونغو لـ 4 نقاط في المركز الثالث.

وكان سيف تيري مهاجم فاركو سجل هدفا في فوز السودان على موريتانيا بالمجموعة.

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المنتخب السوداني يحقق الانتصار من أمام منتخب موريتانيا 2-0



🎥شاهد أهداف المباراة ⬇

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⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/TeCnEE1BKa — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

وفي المجموعة الثالثة قاد دوكو دودو هدف فوز بنين الأول في التصفيات بنتيجة 1-0 على رواندا.

وتشارك منتخبا رواندا وبنين في التصفيات برصيد 4 نقاط.

يذكر أيضا أن جيفرسون إينكادا ظهير فاركو شارك في تعادل غينيا بيساو ضد إثيوبيا.

كما جلس أحمد قندوسي لاعب سيراميكا على مقاعد البدلاء في خسارة الجزائر ضد غينيا.