هزيمة بيتكوفيتش الأولى.. الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا بتصفيات كأس العالم

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

الجزائر

خسر منتخب الجزائر على ميدانه لأول مرة منذ مارس 2022 أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2026 ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

وشهد اللقاء حضور كريم بنزيمة مهاجم فرنسا صاحب الأصول الجزائرية في ملعب نيلسون مانديلا.

وتعرض منتخب الجزائر لأول مرة للخسارة على ملعبه ووسط جماهيره منذ السقوط ضد الكاميرون في إياب الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بنتيجة 2-1 آنذاك بعد الوصول لشوطين إضافيين.

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وجلس أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا على مقاعد البدلاء طيلة أحداث اللقاء

وتقدم الضيوف بهدف مورالي سيلا في الدقيقة 50.

وسجل ياسر بالدي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لثعالب الصحراء بعد دقيقتين من هدف بلاده الأول.

وأضاف أجيببو كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 63 عمر اللقاء.

الخسارة هي الأولى للجزائر تحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش المدرب الذي قاد المنتخب خلفا لجمال بلماضي.

وبدأ بيتكوفيتش مسيرته بالفوز على بوليفيا 3-2 والتعادل مع جنوب إفريقيا 3-3 وديا في شهر مارس الماضي.

ويظل منتخب الجزائر في الصدارة برصيد 6 نقاط ويزاحمه منتخب غينيا بنفس الرصيد.

وتستكمل باقي مباريات يوم الجمعة لنفس المجموعة.

ويحل منتخب الجزائر في الجولة المقبلة ضيفا على أوغندا يوم الإثنين المقبل.

الجزائر غينيا تصفيات كأس العالم 2026
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