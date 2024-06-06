أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم
الخميس، 06 يونيو 2024 - 23:44
كتب : FilGoal
سجل لاسينا تراوري هدف تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
واستغل لاسينا تراوري رأسية تصدى لها محمد الشناوي وارتدت من العارضة وأودعها في الشباك في الدقيقة 56.
وسجل مهاجم بوركينا فاسو أول هدف يستقبله منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.
وتقدم منتخب مصر أولا بثنائية مبكرة من توقيع محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقتين 4 و8.
وسبق أن التقى منتخبي مصر وبوركينا فاسو في 4 مواجهات سابقة وفاز منتخب مصر في المواجهات السابقة.
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المنتخب البوركينافاسو يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول⚽️— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
مصر 2 × 1 بوركينافاسو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/n5goAsmYlM
وفي حال فاز منتخب مصر بنتيجة 2-1 سيبتعد في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 4 عن أقرب منافسيه.
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