أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم

سجل لاسينا تراوري هدف تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

واستغل لاسينا تراوري رأسية تصدى لها محمد الشناوي وارتدت من العارضة وأودعها في الشباك في الدقيقة 56.

وسجل مهاجم بوركينا فاسو أول هدف يستقبله منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر أولا بثنائية مبكرة من توقيع محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقتين 4 و8.

وسبق أن التقى منتخبي مصر وبوركينا فاسو في 4 مواجهات سابقة وفاز منتخب مصر في المواجهات السابقة.

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المنتخب البوركينافاسو يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول⚽️



مصر 2 × 1 بوركينافاسو



⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/n5goAsmYlM — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

وفي حال فاز منتخب مصر بنتيجة 2-1 سيبتعد في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 4 عن أقرب منافسيه.