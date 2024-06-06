تشكيل بوركينا - بلاتي توريه أساسي في الوسط.. وهدف الأهلي وسيمبوري على الدكة ضد مصر
الخميس، 06 يونيو 2024 - 21:24
كتب : FilGoal
يقود لاساني تراوري مهاجم شاختار دونتسك الأوكراني هجوم بوركينا فاسو في مواجهة مصر بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويبدأ بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز في خط الوسط.
ويجلس محمد كوناتي لاعب أخمات الروسي على مقاعد البدلاء مع وجود اهتمام من الأهلي لضمه.
ويتواجد أيضا سعيدو سيمبوري لاعب وسط المنتخب البوركينابي على دكة البدلاء.
وجاء تشكيل بوركينا فاسو
حراسة المرمى: كيليان نيكيما
الدفاع: ستيف ياجو – إدموند تابسوبا – ناصر دييجا – محمد إويدراوجو
الوسط: بلاتي توريه – ساشا بانسي – جوستافو سنجاري – أوساني بودا
الهجوم: لاساني تراوري – دانجو واتارا
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بست نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط.
ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع سيراليون وللأول مباراة أقل.
ويأتي منتخب إثيوبيا خامسا بنقطتين وأخيرا جيبوتي بدون أي نقطة.