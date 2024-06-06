تشكيل بوركينا - بلاتي توريه أساسي في الوسط.. وهدف الأهلي وسيمبوري على الدكة ضد مصر

الخميس، 06 يونيو 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو - الجزائر

يقود لاساني تراوري مهاجم شاختار دونتسك الأوكراني هجوم بوركينا فاسو في مواجهة مصر بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويبدأ بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز في خط الوسط.

ويجلس محمد كوناتي لاعب أخمات الروسي على مقاعد البدلاء مع وجود اهتمام من الأهلي لضمه.

أخبار متعلقة:
بمشاركة وسام أبو علي.. فلسطين تتعادل مع لبنان وتتأهل إلى كأس آسيا تشكيل مصر – صلاح والشناوي أساسيان.. زيزو يتواجد وثلاثي دفاعي مدرب البرتغال يكشف موعد عودة رونالدو للمنتخب ماجواير يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا في يورو 2024

ويتواجد أيضا سعيدو سيمبوري لاعب وسط المنتخب البوركينابي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو

حراسة المرمى: كيليان نيكيما

الدفاع: ستيف ياجو – إدموند تابسوبا – ناصر دييجا – محمد إويدراوجو

الوسط: بلاتي توريه – ساشا بانسي – جوستافو سنجاري – أوساني بودا

الهجوم: لاساني تراوري – دانجو واتارا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بست نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع سيراليون وللأول مباراة أقل.

ويأتي منتخب إثيوبيا خامسا بنقطتين وأخيرا جيبوتي بدون أي نقطة.

بوركينا فاسو منتخب مصر
نرشح لكم
أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - منتخب السودان يتصدر مجموعة السنغال بالفوز على موريتانيا مجموعة مصر - تعادل سلبي بين غينيا بيساو ضد إثيوبيا انتهت مجموعة مصر - غينيا بيساو (0)-(0) إثيوبيا.. تعادل سلبي تقرير يوناني: أولمبياكوس يرفض التفريط في الكعبي مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات كولر: لا يمكن مقارنة الأجواء هنا بأوروبا.. جماهير الأهلي طالبتني بالدوري بعد يوم من التتويج القاري كاف: لا يزال هناك مفاوضات مع عدة دول لاستضافة السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
ثنائية تريزيجيه تؤمنان لـ مصر انتصارا صعبا ضد بوركينا 13 دقيقة | منتخب مصر
أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية مبكرة لـ تريزيجيه.. منتخب مصر يتقدم مبكرا على بوركينا فاسو بتصفيات المونديال ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - منتخب السودان يتصدر مجموعة السنغال بالفوز على موريتانيا 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت – مصر (2) - (1) بوركينا فاسو.. انتصار الفراعنة 2 ساعة | منتخب مصر
مجموعة مصر - تعادل سلبي بين غينيا بيساو ضد إثيوبيا 2 ساعة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة مهتم بضم لاعب وسط ريال سوسيداد.. وتفاصيل المفاوضات 2 ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل بوركينا - بلاتي توريه أساسي في الوسط.. وهدف الأهلي وسيمبوري على الدكة ضد مصر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي