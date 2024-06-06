يورو 2024 - قائمة إنجلترا.. استبعاد ماجواير وجريليش وتواجد رباعي كريستال بالاس

الخميس، 06 يونيو 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

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استبعد جاريث ساوثجايت 7 لاعبين على رأسهم جاك جريليش وهاري ماجواير من قائمة إنجلترا في يورو 2026.

وتقام البطولة في ألمانيا بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

وضمت القائمة وجود 4 لاعبين من كريستال بالاس، و2 من خارج الدوري الإنجليزي هما جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

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ونشر تقرير ذا أثليتك تقريرا أشار فيه لسبب استبعاد جريليش وماجواير. (طالع التفاصيل)

وخرج أيضا من القائمة كل من: جيمس ماديسون وجارود برانثويت وجاريل كونساه وجيمس ترافورد وكورتيس جونز.

وبذلك ستكون قائمة إنجلترا النهائية

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

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