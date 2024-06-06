يورو 2024 - قائمة إنجلترا.. استبعاد ماجواير وجريليش وتواجد رباعي كريستال بالاس

استبعد جاريث ساوثجايت 7 لاعبين على رأسهم جاك جريليش وهاري ماجواير من قائمة إنجلترا في يورو 2026.

وتقام البطولة في ألمانيا بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

وضمت القائمة وجود 4 لاعبين من كريستال بالاس، و2 من خارج الدوري الإنجليزي هما جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر تقرير ذا أثليتك تقريرا أشار فيه لسبب استبعاد جريليش وماجواير. (طالع التفاصيل)

وخرج أيضا من القائمة كل من: جيمس ماديسون وجارود برانثويت وجاريل كونساه وجيمس ترافورد وكورتيس جونز.

وبذلك ستكون قائمة إنجلترا النهائية

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.