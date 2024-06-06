ذا أثليتك: استبعاد جريليش وماجواير من قائمة إنجلترا في يورو 2024

الخميس، 06 يونيو 2024 - 17:46

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

خرج الثنائي جاك جريليش وهاري ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2024.

وانضم الثنائي إلى كل جيمس ماديسون وكورتيس جونز وجيمس ترافورد الذي خرجوا من القائمة الأولية أيضا بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الأسود الثلاثة الأولية في يورو 2024 33 لاعبا، ومن المقرر تقليص الأسماء إلى 26 قبل يوم غدا الجمعة لتحديد القوائم النهائية.

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وكشف تقرير "ذا أثليتك" فإن أداء جريليش في الموسم الجاري مع مانشستر سيتي بتسجيل 3 أهداف في 36 مباراة لم يؤهله للتواجد في القائمة النهائية.

وأشار التقرير إلى استبعاد هاري ماجواير أيضا بسبب الإصابة في الركبة رغم كونه واحد من عناصر الفريق الأساسية في البطولات الثلاثة.

وبذلك يتبقى اسمان سيستبعدهما جاريث ساوثجايت من القائمة الأولية.

وبذلك ستكون قائمة إنجلترا

حراسة المرمى: دين هندرسون - جوردن بيكفورد - أرون رامسديل.

الدفاع: جارود برانثويت - لويس دانك - جو جوميز - مارك جيوهي - إيرزي كونسا - لوك شاو - جاريل كونساه - جون ستونز - كيران تريبييه - كايل ووكر

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كونور جالاجر - كوبي ماينو - ديكلان رايس - آدم وارتون

الهجوم: جود بيلنجهام - جارود بوين - إبيريشي إيز - فيل فودين - أنتوني جوردن - هاري كين - كول بالمر - بوكايو ساكا - إيفان توني - أولي واتكينز

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

منتخب إنجلترا جاك جريليش هاري ماجواير
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