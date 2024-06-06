انتهت مجموعة مصر - غينيا بيساو (0)-(0) إثيوبيا.. تعادل سلبي
الخميس، 06 يونيو 2024 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غينيا بيساو ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن مجموعة منتخب مصر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت بتعادل سلبي
ق 70: مهاجم إثيوبيا ينفرد بعد خطأ المدافع ويسدد كرة يتصدى لها الحارس بسهولة
ق 48: تسديدة تعلو العارضة دون خطورة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: لا خطورة في الدقائق الأولى من اللقاء
بداية اللقاء
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