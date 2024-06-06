انتهت مجموعة مصر - غينيا بيساو (0)-(0) إثيوبيا.. تعادل سلبي

أمام بوركينا فاسو.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم - منتخب السودان يتصدر مجموعة السنغال بالفوز على موريتانيا

مجموعة مصر - تعادل سلبي بين غينيا بيساو ضد إثيوبيا

تشكيل بوركينا - بلاتي توريه أساسي في الوسط.. وهدف الأهلي وسيمبوري على الدكة ضد مصر

تقرير يوناني: أولمبياكوس يرفض التفريط في الكعبي

مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات

كولر: لا يمكن مقارنة الأجواء هنا بأوروبا.. جماهير الأهلي طالبتني بالدوري بعد يوم من التتويج القاري

كاف: لا يزال هناك مفاوضات مع عدة دول لاستضافة السوبر الإفريقي