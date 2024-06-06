انتهت مجموعة مصر - غينيا بيساو (0)-(0) إثيوبيا.. تعادل سلبي

الخميس، 06 يونيو 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

غينيا بيساو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غينيا بيساو ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن مجموعة منتخب مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت بتعادل سلبي

ق 70: مهاجم إثيوبيا ينفرد بعد خطأ المدافع ويسدد كرة يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 48: تسديدة تعلو العارضة دون خطورة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: لا خطورة في الدقائق الأولى من اللقاء

بداية اللقاء

غينيا بيساو إثيوبيا مجموعة مصر كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026
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