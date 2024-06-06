بأغلبية الأصوات.. استمرار تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" في اجتماعها السنوي لصالح استمرار تقنية الفيديو VAR والموافقة على التحسينات لصالح اللعبة والمشجعين.

وتم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين.

ونشر موقع رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي بيانا يفيد بتصويت الأندية لصالح استمرار تقنية الفيديو بعد مطالبات بإلغائها بسبب العديد من المشاكل.

وكان نادي ولفرهامبتون قد تقدم بطلب لإلغاء تقنية الفيديو في الموسم الجديد بينما أيد 19 ناديا استمرار التقنية.

وتم التأكيد على استخدام تقنية التسلل نصف الآلي بداية من خريف 2024.

وتحل تلك التقنية العديد من المشاكل الخاصة بحالات التسلل.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي التعاون مع لجنة الحكام لتنفيذ تدريب أكثر قوة على تقنية الفيديو لتحسين الأداء بما في ذلك سرعة العملية مع الحفاظ على الدقة.

وبدأ استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي منذ عام 2019.

وكانت أبرز اللقطات التي شهدت جدلا تحكيميا رغم وجود تقنية الـVAR، إلغاء هدف لويس دياز لاعب ليفربول أمام توتنهام بداعي التسلل.