موندو ديبورتيفو: رافينيا مفتاح برشلونة لضم لويس دياز

يرى برشلونة في لويس دياز جناح ليفربول، الخيار الأمثل لتدعيم خطه هجومه بالموسم المقبل.

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ويمتد تعاقد الجناح الكولومبي مع ليفربول حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع دياز خلال هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن الوضع المالي لبرشلونة يعيق فكرة التعاقد مع دياز، ولكن في حال التخلي عن أحد نجوم الفريق قد يتغير الموقف.

وأشارت إلى أن البرازيلي رافينيا يحظى بتقدير مسؤولي برشلونة، لكنهم قد يتخلون عن خدماته لتسهيل مهمة التعاقد مع دياز.

ويعاني برشلونة من أزمة مادية قد تجعله مجبرا على بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع لاعبين.

رافينيا سبق وأن تلقى عرضا مغريا من الهلال السعودي خلال الصيف الماضي لكنه النادي الكتالوني تمسك ببقائه.

وتوج الجناح البرازيلي مع برشلونة بـ 3 ألقاب (الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإسباني).