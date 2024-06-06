كولر: لا يمكن مقارنة الأجواء هنا بأوروبا.. جماهير الأهلي طالبتني بالدوري بعد يوم من التتويج القاري

يرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن مقارنة الأجواء في مصر لا يمكنها مقارنتها بأي شيء في أوروبا بسبب حماس الجماهير.

وكشف كولر عن مطالبات جماهير الأهلي له بالتتويج بلقب الدوري المصري عقب يوم واحد من التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كولر عن الضغط الهائل في مصر وعدم نظر الجماهير للظروف الخارجية التي قد تؤثر على الفريق وتؤدي لخسارة مباريات.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عبر موقع بليك السويسري: "أجواء الفوز بدوري أبطال إفريقيا لا يمكن مقارنتها بأي شيء في أوروبا، المصريون متحمسون للغاية".

وكشف المدرب السويسري مبتسما "تأخر وصولنا ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال بسبب الاندفاع الجماهيري الكبير، كان لدينا ضابط شرطي فقط على دراجة نارية فتحدثنا مع الجماهير أن علينا لعب النهائي الآن ولا يوجد وقت للمناقشات".

وأضاف كولر "الناس هنا في مصر أقل دقة من سويسرا ويتسامحون مع التأخير ولا يوجد التزام بالدقيقة".

وواصل "احتفلنا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا حتى الرابعة فجرا، وفي اليوم التالي أخبرني أحدهم أنه علينا الآن الفوز بالدوري".

وكشف كولر "الضغط النفسي هائل هنا، علينا الآن لعب مباراة كل ثلاثة أيام، الموسم كان شاقا للغاية حتى الآن، لعبنا خارج أرضنا في دوري الأبطال بدول مثل الكونغو وغانا وتنزانيا وتوجد أحيانا اختلافات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة، الجماهير لا تريد معرفة هذه الأمور إذا لم يفز الأهلي".

أما عن رضا الجماهير فأوضح "إذا نجحت فكل شيء على ما يرام، إذا خسرت تتغير الرياح، يكاد يكون من المستحيل استرضاء المشجعين".

واختتم كولر تصريحاته بالحديث عن جراسهوبرز السويسري فريقه السابق قائلا: "لم تسير الأمور بسلاسة في جراسهوبرز لفترة طويلة، أتمنى أن يبنى الملاك الجدد شيئا ما وألا يلقوا كل شيء في البحر وعليهم التحلي بالصبر".