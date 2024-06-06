كولر: لا يمكن مقارنة الأجواء هنا بأوروبا.. جماهير الأهلي طالبتني بالدوري بعد يوم من التتويج القاري

الخميس، 06 يونيو 2024 - 13:08

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

يرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن مقارنة الأجواء في مصر لا يمكنها مقارنتها بأي شيء في أوروبا بسبب حماس الجماهير.

وكشف كولر عن مطالبات جماهير الأهلي له بالتتويج بلقب الدوري المصري عقب يوم واحد من التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كولر عن الضغط الهائل في مصر وعدم نظر الجماهير للظروف الخارجية التي قد تؤثر على الفريق وتؤدي لخسارة مباريات.

أخبار متعلقة:
عبد الرحمن مجدي: ظُلمت في مشكلة الأولمبياد.. والأهلي سيتوج بالدوري وأنتقل للنادي الأكثر بطولات في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة أفشة يعود لمران الأهلي خدمة في الجول - طرح تذاكر الاتحاد ضد الأهلي في نهائي دوري السلة

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عبر موقع بليك السويسري: "أجواء الفوز بدوري أبطال إفريقيا لا يمكن مقارنتها بأي شيء في أوروبا، المصريون متحمسون للغاية".

وكشف المدرب السويسري مبتسما "تأخر وصولنا ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال بسبب الاندفاع الجماهيري الكبير، كان لدينا ضابط شرطي فقط على دراجة نارية فتحدثنا مع الجماهير أن علينا لعب النهائي الآن ولا يوجد وقت للمناقشات".

وأضاف كولر "الناس هنا في مصر أقل دقة من سويسرا ويتسامحون مع التأخير ولا يوجد التزام بالدقيقة".

وواصل "احتفلنا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا حتى الرابعة فجرا، وفي اليوم التالي أخبرني أحدهم أنه علينا الآن الفوز بالدوري".

وكشف كولر "الضغط النفسي هائل هنا، علينا الآن لعب مباراة كل ثلاثة أيام، الموسم كان شاقا للغاية حتى الآن، لعبنا خارج أرضنا في دوري الأبطال بدول مثل الكونغو وغانا وتنزانيا وتوجد أحيانا اختلافات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة، الجماهير لا تريد معرفة هذه الأمور إذا لم يفز الأهلي".

أما عن رضا الجماهير فأوضح "إذا نجحت فكل شيء على ما يرام، إذا خسرت تتغير الرياح، يكاد يكون من المستحيل استرضاء المشجعين".

واختتم كولر تصريحاته بالحديث عن جراسهوبرز السويسري فريقه السابق قائلا: "لم تسير الأمور بسلاسة في جراسهوبرز لفترة طويلة، أتمنى أن يبنى الملاك الجدد شيئا ما وألا يلقوا كل شيء في البحر وعليهم التحلي بالصبر".

الأهلي مارسيل كولر دوري أبطال إفريقيا أوروبا
نرشح لكم
تقرير يوناني: أولمبياكوس يرفض التفريط في الكعبي مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات كاف: لا يزال هناك مفاوضات مع عدة دول لاستضافة السوبر الإفريقي بمشاركة المثلوثي.. تونس تنجو بهدف أمام غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين نهضة بركان يحسم مصير معين الشعباني مؤتمر سعيدو سمبوريه: ندرك قوة منتخب مصر.. وحضرنا لتحقيق نتيجة إيجابية مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: لا نعاني من أزمات.. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام مصر
أخر الأخبار
بأغلبية الأصوات.. استمرار تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير يوناني: أولمبياكوس يرفض التفريط في الكعبي ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات ساعة | الوطن العربي
تاليسكا على رأس أولويات مورينيو في فنربخشة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يهم الأهلي.. ريليفو: ريال مدريد ضد مونديال الأندية رغم الحصول على 50 مليون يورو للمشاركة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رافينيا مفتاح برشلونة لضم لويس دياز 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: رويس على أعتاب الدوري الأمريكي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي