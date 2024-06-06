كاف: لا يزال هناك مفاوضات مع عدة دول لاستضافة السوبر الإفريقي

الخميس، 06 يونيو 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

كأس السوبر الإفريقي

كشف حسن القماح رئيس القطاع التجاري وحقق البث بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم حسم مكان إقامة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب القماح عبر حسابه الرسمي: "كل ما يقال عن بطولة إفريقيا وموعد بدايتها مجرد اجتهادات".

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وكشف "مكان استضافة كأس السوبر الإفريقي لا يزال هناك مفاوضات مع عدة دول".

وحال لم يتلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عرضا مناسبا يقام السوبر الإفريقي بشكل طبيعي في مصر إذ يُلعب السوبر على أرض حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ونفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بهدف دون مقابل.

وارتبط اسم دولة الكويت باستضافة النسخة المقبلة بين الأهلي والزمالك لكن دون أي إعلان رسمي حتى الآن.

وسبق وأن أقيمت البطولة خارج قارة إفريقيا أربع مرات من قبل بينهم ثلاثة على التوالي في قطر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 8 مرات كأكثر الأندية تحقيقا للقب.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربعة ألقاب.

كأس السوبر الإفريقي الأهلي الزمالك
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