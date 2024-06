كاف: لا يزال هناك مفاوضات مع عدة دول لاستضافة السوبر الإفريقي

AFCON25 dates are yet to be officially announced. All what’s said are just roumours. Even CAF SuperCup host is still not decided!

كل ما يقال عن بطولة إفريقيا وأمتي بدايتها هي مجرد اجتهادات. حتي مكان استضافة كاس السوبر الأفريقي ما زال في مفاوضات مع عدة دول.