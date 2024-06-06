بمشاركة المثلوثي.. تونس تنجو بهدف أمام غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال

الخميس، 06 يونيو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - منتخب تونس ضد غينيا الاستوائية

شارك حمزة المثلوثي لاعب الزمالك في فوز منتخب تونس على غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

تونس

ونجح منتخب تونس في تحقيق العلامة الكاملة عقب مرور ثلاث جولات.

وسجل محمد بن رمضان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء ليخطف نسور قرطاج النقاط الثلاثة.

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وابتعد منتخب تونس بالصدارة بعد حصد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن ناميبيا أقرب المنافسين.

ويحل منتخب تونس ضيفا على ناميبيا في الجولة الرابعة من التصفيات يوم 9 من شهر يونيو الجاري.

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد حقق الفوز في أول جولتين بالتصفيات قبل أن يتم فرض عقوبات من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب إميليو نسوي.

وبعد دراسة كافة حيثيات القضية، توصّلت اللجنة التأديبية إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب، بسبب عدم اكتمال أوراق تجنيسه مع المنتخب.

وقررت بالتالي اعتبار أن المباراتين اللتين شارك فيهما في إطار التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم أمام ناميبيا وليبيريا انتهتا بهزيمة منتخب غينيا الاستوائية وبنتيجة 3-0 في كلاهما.

منتخب تونس حمزة المثلوثي غينيا الاستوائية
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