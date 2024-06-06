هشام نصر: أعتذر لجمهور الزمالك.. ولأول مرة أشعر أني متهم

قدم هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الألعاب الأخرى اعتذاره لجمهور ناديه بعد الاخفاقات الأخيرة.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر صدى البلد: "أول مرة أظهر في لقاء تلفزيوني وأشعر أني متهم ومطالب بالدفاع عن نفسي وإظهار الحقائق".

وأضاف "مجلس إدارة الزمالك يعمل على قلب رجل واحد. تسلمنا مهمة الألعاب الأخرى في وضع صعب للغاية والموسم مستمر وحاولنا تدعيم الفرق بدلا من الانتظار حتى الموسم الجديد"

وشدد "أعتذر لجمهور الزمالك ولكننا تسلمنا المهمة ولدينا مديونيات لدى اتحادات الألعاب الأخرى تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه. سددنا نحو 15 مليونا من هذه المديونيات ومازالنا نحاول تسديد باقي المبلغ".

وتابع "لاعبو الزمالك في الألعاب الأخرى لم يحصلوا على مستحقاتهم البالغة 107 ملايين جنيه منذ عام 2022".

وواصل "قمنا بالتدعيمات في الانتقالات الشتوية قدر المستطاع، لكننا لم نستطع تقديم الدعم الكافي في كل الألعاب نظرا لارتباط اللاعبين بعقود مع أنديتها وكذلك تسديد المديونيات".

وشدد "لا أعد بحسم جميع البطولات بالموسم المقبل، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا لينافس الزمالك على كل البطولات".

وفشلت جميع فرق الألعاب الأخرى بنادي الزمالك في تحقيق أي بطولة سوى فوز فريق الكرة الطائرة للسيدات بلقب دوري أبطال إفريقيا.