نهضة بركان يحسم مصير معين الشعباني

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

معين الشعباني

حسم نادي نهضة بركان المغربي مصير التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

وينتهي تعاقد الشعباني مع نهضة بركان بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب موقع "لو 360 سبورت" المغربي، فإن إدارة نادي نهضة بركان المغربي استقرت على استمرار الشعباني في منصبه بالموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن نتائج الشعباني مع نهضة بركان خلال الموسم الحالي نالت استحسان إدارة الفريق المغربي.

وقاد الشعباني لنادي نهضة بركان إلى نهائي البطولة الكونفدرالية لكنه خسر اللقب على يد الزمالك.

وحسم نهضة بركان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي قبل جولة من نهاية المسابقة.

الشعباني سبق له العمل مع الترجي التونسي وقاده للتتويج بلقبين لدوري أبطال إفريقيا، كما تولى تدريب المصري البورسعيدي.

نهضة بركان معين الشعباني
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