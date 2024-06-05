رومانو: أتليتكو مدريد وسان جيرمان مهتمان بضم جوليان ألفاريز

يجذب جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والإنجليزية.

جوليان ألفاريز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو، فإن أتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم اللاعب.

كما أكد رومانو أن هناك عدة أندية إنجليزية أخرى حريصة على ضم اللاعب حال رحيله عن سيتي.

لكن أوضح التقرير أنه رغم الاهتمام من أتليتكو وسان جيرمان باللاعب الأرجنتيني فإنه لا توجد أي مفاوضات رسمية بدأت حتى الآن.

وأشار رومانو إلى أن سيتي يرغب في بقاء ألفاريز وأن هناك محادثات ستجمع النادي مع وكلاء اللاعب.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى سيتي في عام 2022 قادما من ريفر بليت.

وخاض ألفاريز مع سيتي 103 مباراة سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

وتوج ألفاريز مع سيتي بالدوري الإنجليزي مرتين، ومرة لكل من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.