مؤتمر سعيدو سمبوريه: ندرك قوة منتخب مصر.. وحضرنا لتحقيق نتيجة إيجابية

شدد سعيدو سمبوريه لاعب منتخب بوركينا فاسو على أن منتخب بلاده يدرك جيدا قوة الفراعنة قبل مواجهة الفريقين.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا فاسو غدا في استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

وقال سعيدو سمبوريه في مؤتمر صحفي: "أدرك حجم قوة منتخب مصر، لكننا نتعهد بتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة جيدة".

وأجاب لاعب البنك الأهلي "نقاط قوة المنتخب المصري؟ المنتخب المصري فريق قوي للغاية لكني أحتفظ بهذه الإجابة لنفسي وسأحاول مع فريقي تقديم الأفضل".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.