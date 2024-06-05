مجموعة مصر – سيراليون تنتصر على جيبوتي في تصفيات كأس العالم

انتصر منتخب سيراليون على جيبوتي بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستضاف منتخب سيراليون منافسه بن أحمد العبدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

افتتح كورتيس ديفيز أهداف المباراة لصالح سيراليون في الدقيقة 12.

وأدرك منتخب جيبوتي التعادل من ركلة جزاء عن طريق جابرييل دادزي في الدقيقة 35.

وسجل أوجوستوس كارجبو الهدف الثاني والانتصار لسيراليون في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة وصل منتخب سيراليون للنقطة الرابعة فيما لم تحصد جيبوتي أي نقطة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بست نقاط يليه بوركينا فاسو بأربع نقاط بالتساوي مع غينيا بيساو وسيراليون.

لكن بوركينا فاسو وغينيا بيساو خاضا مباراة أقل من سيراليون.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس بنقطة وحيدة، وأخيرا جيبوتي بدون أي نقطة.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو غدا الخميس في استاد القاهرة في العاشرة مساء.