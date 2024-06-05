كاف في بيان رسمي: كل التقارير حول أمم إفريقيا 2025 غير صحيحة

نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كل التقارير الخاصة بشأن أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

ونشر موقع بي بي سي حوارا مع فيرون موسينجو الأمين العام لـ كاف يشرح فيه أسباب صعوبة إقامة البطولة في موعدها. (تفاصيل من هنا)

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي: "كل التقارير حول كأس أمم إفريقيا 2025 غير صحيحة".

وتابع "ستجتمع اللجنة التنفيذية بـ كاف لاتخاذ قرار بشأن مواعيد البطولة ثم سيتم إصدار بيانا رسميا حول هذه المسألة".

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

ومن المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكنها مهددة بالتأجيل بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وهناك صعوبة لإقامة أمم إفريقيا في يناير 2026 بسبب قرار فيفا بعدم إقامة بطولة قارية قبل ستة أشهر من كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.