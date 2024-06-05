انتهت مجموعة مصر – سيراليون (2) - (1) جيبوتي.. انتصار أصحاب الأرض

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

مصر - سيراليون - تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي سيراليون وجيبوتي في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة التي تضم منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف عن غينيا بيساو.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن إثيوبيا.

فيما يأتي منتخب جيبوتي في المركز السادس والأخير بدون أي نقطة.

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نهاية المباراة بانتصار سيراليون بهدفين لهدف.

ق51: جووووووول ثااااان لسيراليون عن طريق أوجوستوس كارجبو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق35: جووووووول التعادل لجيبوتي من ركلة جزاء عن طريق جابرييل دادزي.

ق33: ركلة جزاء لجيبوتي بداعي لمسة يد.

ق12: جوووووووول كورتيس ديفيز يسجل الهدف الأول لسيراليون من ركلة ركنية بعدما ارتطمت الكرة به وسكنت الشباك.

انطلاق المباراة.

سيراليون جيبوتي مجموعة مصر تصفيات كأس العالم
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