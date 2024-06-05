كولر يكشف عن مفاجأة من عمال الأهلي

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن مفاجأة من عمال النادي حصل عليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2024.

ونشر كولر صورتين رفقة عمال الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء عن حصوله على قميص طُبع عليه صورته وهو يحمل كأس دوري أبطال إفريقيا.

وكتب كولر "يا لها من مفاجأة خاصة من فريقي العظيم".

وواصل "بالأمس قدم لي العمال الرائعون الذين يدعموننا بنشاط وجهد في ملعب التدريب وفي المباريات الخارجية هذا التيشيرت الفريد الذي لا يحمل صورتي فقط بل يظهر أيضًا كأس دوري أبطال أفريقيا الذي تمكنا من الفوز به بانتصار صعب. وهذا للمرة الثانية".

وأردف المدرب السويسري "أنا ممتن إلى الأبد وبشكل لا يوصف لهذه الهدية القيمة ولتفاني فريق عملي بأكمله داخل وخارج الملعب. إنها ذكرى خاصة لهذا الإنجاز التاريخي الذي سأعتز به دائمًا".

وأتم كولر "من أعماق قلبي ألف شكر لجميع المشاركين في هذه اللحظة المؤثرة! أنا فخور للغاية بأن أكون جزءًا من عائلة الأهلي".

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بالفوز على الترجي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.