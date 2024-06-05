رومانو: تشيلسي يحدد طريقة رحيل لوكاكو

يصر نادي تشيلسي على ألا يخرج البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة مجددا من صفوفه في الصيف الحالي.

وارتبط الدولي البلجيكي بالانتقال لصفوف نابولي وكذلك ميلان بعد نهاية إعارته مع روما الإيطالي.

وبحسب فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فإن تشيلسي يعلم باهتمام نابولي بضم لوكاكو إذ بدأت اتصالات أولية عقب تولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق.

ويمتلك لوكاكو شرطا جزائيا في الصيف الحالي يُقدر بـ 38 مليون جنيه إسترليني لأي فريق مهتم بضمه.

🔵🇧🇪 Chelsea insist they have no plans to loan out Romelu Lukaku as things stand.#CFC are aware of Napoli interest with Antonio Conte as new head coach, as initial approaches already took place. £38m exit clause available for any club interested in Lukaku this summer. pic.twitter.com/gM0uCrXJ6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

ويرغب كونتي في العودة للعمل مع لوكاكو مجددا إذ شارك البلجكي في 95 مباراة تحت قيادته سجل خلالها 64 هدفا وصنع 17 وتوجا سويا بلقب الدوري الإيطالي بقميص إنتر.

وخاض المهاجم البالغ 31 عاما 47 مباراة الموسم الماضي مع روما سجل خلالها 21 هدفا وصنع 4.

وربطت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" اسم ميلان بضم البلجيكي ليكون المهاجم الثاني في قائمة الفريق للموسم المقبل.

وارتدى لوكاكو قمصان أنديه تشيلسي ووست بروميتش ألبيون وإيفرتون ومانشستر يونايتد وإنتر وتشيلسي ثم أعير لإنتر وروما في آخر موسمين.

ويستعد الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا للمشاركة في يورو 2024 والمقرر إقامتها بألمانيا.