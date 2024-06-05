هالاند يكشف مستقبله مع مانشستر سيتي.. وموقفه من استمرار جوارديولا
الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 14:25
كتب : FilGoal
كشف إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي مستقبله مع الفريق ورأيه حول بقاء بيب جوارديولا المدير الفني.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويستعد منتخب النرويج لخوض مباراة ودية ضد كوسوفو، علما بأنه لم يتأهل لنهائيات يورو 2020.
وقال لاعب مانشستر سيتي عبر قناة tv2 النرويجية: "قضيت عامين رائعين ولدي 3 سنوات متبقية، هذا ما يسعني قوله".
وأضاف "هل هناك مفاوضات للتجديد؟ سأكتفي بما قلته".
وأكمل "آمل استمرار جوارديولا لفترة طويلة، وفي أي حال فإن سيتي يحصل على خدمات واحد من أفضل المدربين سواء قبل أو بعد حقبة بيب، وعند يوم رحيله فأنا متأكد من قدوم مدرب صلب".
وحقق سيتي لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصد هالاند جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي برصيد 27 هدفا.
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