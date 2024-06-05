رئيس مانشستر سيتي يتحدث عن مستقبل جوارديولا.. وهدف الفريق في الموسم المقبل

شدد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي على أن هدف الفريق بالموسم المقبل هو التتويج بالدوري الخامس على التوالي.

وتوج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وجاء حوار المبارك كالتالي: "هناك 4 فرق حاولوا الفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات من قبل ولكن لم ينجح أي أحد منهم على مدار 100 عام لذلك يجب أن نقدر ذلك الإنجاز".

وواصل "هدفنا الحالي هو التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي".

وأكمل "لم نلعب بشكل جيد في ضد أرسنال خارج ملعبنا ولكننا لم نستحق الخسارة وخسرنا في النهاية بهدف من كرة طائشة وفي تلك اللحظة تأكدت من فوزنا بالدوري وعلمت أن الفريق سيظهر ردة فعل قوية".

وشدد "قرار مستقبل جوارديولا سنتخذه سويا، وأنا متأكد أننا بدون أي شك سنتخذ القرار الصحيح بالنسبة للنادي ولجوارديولا كالعادة".

وكان جوارديولا قد ألمح لإمكانية رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.