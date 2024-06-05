مواعيد مباريات الأربعاء 5 يونيو - وديات في أوروبا.. وتصفيات كأس العالم بإفريقيا

كريم وليد: الخسارة من صنداونز بخماسية غيرت تاريخ الأهلي

دياب يوضح لـ في الجول مصير الفرق المشاركة في بطولات كاف بعد تحديد مصيرها ومواعيدها

مصدر من كاف لـ في الجول: السوبر الإفريقي في مصر إلا في حالة واحدة