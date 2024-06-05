مواعيد مباريات الأربعاء 5 يونيو - وديات في أوروبا.. وتصفيات كأس العالم بإفريقيا

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

تونس ضد مالي

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الأربعاء 5 يونيو والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم إفريقيا

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توجو × جنوب السودان.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

جمهورية إفريقيا الوسطى × تشاد.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

سيراليون × جيبوتي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

تونس × غينيا الاستوائية.. 10:0 مساء - تطبيق شاهد.

ناميبيا × ليبيريا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

مباريات ودية دولية

الدنمارك × السويد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إسبانيا × أندورا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

فرنسا × لوكسمبورج.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

تصفيات كأس العالم إفريقيا فرنسا مواعيد مباريات الأربعاء
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