مواعيد مباريات الأربعاء 5 يونيو - وديات في أوروبا.. وتصفيات كأس العالم بإفريقيا
الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 10:40
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الأربعاء 5 يونيو والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس العالم إفريقيا
توجو × جنوب السودان.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
جمهورية إفريقيا الوسطى × تشاد.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
سيراليون × جيبوتي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
تونس × غينيا الاستوائية.. 10:0 مساء - تطبيق شاهد.
ناميبيا × ليبيريا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
مباريات ودية دولية
الدنمارك × السويد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إسبانيا × أندورا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
فرنسا × لوكسمبورج.. 10:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل
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