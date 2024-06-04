النني: لهذا السبب رفضت نزول الملعب عقب مواجهة إيفرتون

شدد محمد النني على أن لحظاته الأخيرة في أرسنال قد كسرت قلبه.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ورحل النني عن أرسنال بعد 8 سنوات بقميص الفريق.

وقال النني في حوار مع موقع أرسنال: "بقائي في أرسنال لفترة طويلة عنى لي الكثير، لقد كانت أفضل 8 سنوات في حياتي، أحب هذا النادي كثيرا وأحب الجماهير وأحب أي شيء يتعلق بأرسنال".

وتابع "لحظاتي الأخيرة في أرسنال كسرت قلبي ولذلك رفضت النزول للملعب عقب مواجهة إيفرتون لأنني كنت مليئا بالعاطفة ولكن هذه هي الحياة لقد انتهى وقتي هنا وأنا فخور جدا بما فعلته لهذا النادي".

وأضاف "لقد لعبت مع أرتيتا لمدة 6 أشهر قبل اعتزاله، لقد استمتعت باللعب معه وبالتدرب تحت قيادته وتعلمت الكثير منه وممتن لكل شيء فعله من أجلي":

وأتم "لم أر في حياتي مجموعة كهذه، الجميع يساندون بعضهم ويحبون بعضهم وسأفتقدهم كثيرا، لقد كانوا أصدقائي لمدة طويلة وسنظل أصدقاء للأبد وسأساندهم من أمام التلفاز وسأحضر في الملعب لأشاهدهم وأنا متأكد أن أرسنال سيحظى بسنة مقبلة رائعة".

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.