دياب يوضح لـ في الجول مصير الفرق المشاركة في بطولات كاف بعد تحديد مصيرها ومواعيدها

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن إعلان كاف مواعيد وتفاصيل بطولاته للموسم المقبل لا يعني تحديد الفرق المشاركة.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "إعلان كاف عن مواعيد وتفاصيل البطولات الإفريقية للموسم الجديد ليس له علاقة بتحديد الفرق المصرية التي ستشارك".

"كاف لم يطلب في الأشياء المعلنة تحديد الفرق ولم يطلب منا ذلك حتى الآن وعندما يأتي طلب كاف سنبحث أمر إذا ما كان هناك فرصة للانتظار حتى نهاية الموسم أو وضوح جدول الترتيب أم إرسال الفرق حسب نتائج الدور الأول".

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"بناء على المواعيد المعلنة للأدوار التمهيدية والتي تبدأ يوم 16 أغسطس أصبح من المؤكد الآن انتهاء الدوري المصري قبل ذلك الموعد".

ولم تنهي جميع الفرق مباريات الدور الأول حتى الآن، كما وصل الدوري للجولة 25.

وأعلن كاف مواعيد وتفاصيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد.

وجاءت تفاصيل البطولتين كالتالي

الدور التمهيدي يقام خلال الفترة ما بين 16 إلى 18 أغسطس.

دور المجموعات خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.

سيتم إجراء دور خروج المغلوب والنهائي من كلتا المسابقتين بين شهري مارس ومايو 2025.

الـ 12 دولة الأعلى تصنيفا يمكنهم المشاركة بناديين في كلا المسابقتين وهم الجزائر – أنجولا – كوت ديفوار – مصر – ليبيا – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديموقراطية – جنوب إفريقيا – السودان – تونس – تنزانيا.

فتح باب تسجيل الأندية المشاركة بداية من اليوم الإثنين.

مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة ما بين 1 إلى 20 يوليو.

مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة ما بين 21 يوليو إلى 31 أغسطس.

مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور المجموعات خلال الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر.

خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 يناير يمكن إضافة 7 لاعبين كحد أقصى بما في ذلك أربعة بدائل.

استمرار إلغاء الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية وعدم تحول الفرق المقصاة من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا إلى الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية

أحمد دياب كاف دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية
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