دياب يوضح لـ في الجول مصير الفرق المشاركة في بطولات كاف بعد تحديد مصيرها ومواعيدها

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن إعلان كاف مواعيد وتفاصيل بطولاته للموسم المقبل لا يعني تحديد الفرق المشاركة.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "إعلان كاف عن مواعيد وتفاصيل البطولات الإفريقية للموسم الجديد ليس له علاقة بتحديد الفرق المصرية التي ستشارك".

"كاف لم يطلب في الأشياء المعلنة تحديد الفرق ولم يطلب منا ذلك حتى الآن وعندما يأتي طلب كاف سنبحث أمر إذا ما كان هناك فرصة للانتظار حتى نهاية الموسم أو وضوح جدول الترتيب أم إرسال الفرق حسب نتائج الدور الأول".

"بناء على المواعيد المعلنة للأدوار التمهيدية والتي تبدأ يوم 16 أغسطس أصبح من المؤكد الآن انتهاء الدوري المصري قبل ذلك الموعد".

ولم تنهي جميع الفرق مباريات الدور الأول حتى الآن، كما وصل الدوري للجولة 25.

وأعلن كاف مواعيد وتفاصيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد.

وجاءت تفاصيل البطولتين كالتالي