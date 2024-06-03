مصدر من كاف لـ في الجول: السوبر الإفريقي في مصر إلا في حالة واحدة

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مكان الإقامة الطبيعي لمباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "السوبر الإفريقي سيقام في مصر وفقا للوائح التي تنص على تنظيم اللقاء في أرض بطل دوري الأبطال".

وأضاف "بما أن الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا فإن المباراة ستكون في مصر".

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وأوضح "الحالة الوحيدة لنقل السوبر خارجها هو قرار استثنائي من كاف بنتظيمه في مكان آخر".

واختتم "بالتالي إقامة المباراة في مصر ليست بحاجة لطلب من الأساس".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت آخر نسختين من البطولة قد أقيما في المملكة العربية السعودية.

ونفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بهدف دون مقابل.

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي
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