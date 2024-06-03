كاف يعلن مواعيد وتفاصيل بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرلية الإفريقية لموسم 2024 2025.

ولم يتحدد الفريقين الذين سيشاركان باسم مصر في البطولة حتى الآن.

وجاءت تفاصيل البطولتين كالتالي

الدور التمهيدي يقام خلال الفترة ما بين 16 إلى 18 أغسطسط.

دور المجموعات خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.

سيتم إجراء دور خروج المغلوب والنهائي من كلتا المسابقتين بين شهري مارس ومايو 2025.

الـ 12 دولة الأعلى تصنيفا يمكنهم المشاركة بناديين في كلا المسابقتين وهم الجزائر – أنجولا – كوت ديفوار – مصر – ليبيا – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديموقراطية – جنوب إفريقيا – السودان – تونس – تنزانيا.

فتح باب تسجيل الأندية المشاركة بداية من اليوم الإثنين.

مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة ما بين 1 إلى 20 يوليو.

مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة ما بين 21 يوليو إلى 31 أغسطس.

مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور المجموعات خلال الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر.

خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 يناير يمكن إضافة 7 لاعبين كحد أقصى بما في ذلك أربعة بدائل.

استمرار إلغاء الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية وعدم تحول الفرق المقصاة من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا إلى الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.